У детей обнаружили способность придумывать жестовый язык

02.01.2020, 17:30, Новости дня

Команда ученых сообщила, что маленькие дети умеют воссоздавать основные свойства разговорной речи, используя при этом язык жестов, когда разговор вслух невозможен.

На протяжении длительного периода времени ученые занимались изучением всех аспектов языка, включая его развитие. Известно, что огромное количество языков развивалось долгое время, поэтому процесс их исследований является очень сложным. Неоднократно эксперты пытались решить эту проблему в ходе экспериментов. Однако наиболее простой способ – заставить людей взаимодействовать друг с другом, ограничив их наиболее естественную форму общения. Недавно сотрудники Стэнфордского университета, Лейпцигского университета и Планковского института эволюционной антропологии провели новое исследование.

В результате специалисты выяснили, что дети обладают базовыми навыками, которые позволяют создавать новые языки спонтанно.



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Последнее: Команда ученых сообщила, что маленькие дети умеют воссоздавать основные свойства разговорной речи, используя при этом язык жестов, когда разговор вслух невозможен. На протяжении длительного периода времени ученые занимались изучением всех аспектов языка, включая его развитие. Известно, что огромное количество языков развивалось долгое время, поэтому процесс их исследований является очень сложным. Неоднократно эксперты пытались решить эту […]

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