Известно, как влияет на кишечник воск, которым обрабатывают яблоки

Научные специалисты выяснили, что искусственный воск, которым зачастую обрабатывают яблоки, на самом деле является опасным для здоровья человека.

Не секрет, что яблоки имеют в своем составе огромное количество полезных витаминов и других микроэлементов, что они также имеют на кожуре защитную пленку, которая состоит из природного воска. Когда яблоки производятся не естественным, а промышленным способом, они лишаются этого защитного покрытия во время мойки. Именно поэтому специалисты придумали искусственный воск, который защищает фрукты от вредителей и сохраняет их свежесть на более длительный срок. Не так давно эксперты решили проверить, насколько безопасен для человека этот искусственный воск.

В результате оказалось, что промышленный воск при попадании в кишечник человека не так легко усваивается. Кроме того, он способен быстро повредить и толстую, и тонкую кишку.

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