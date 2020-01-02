Лучшей однокристальной системой 2019 года по версии AnTuTu названа Snapdragon 855 Plus

Бенчмарк AnTuTu составил собственный рейтинг лучших в нескольких номинациях однокристальных систем прошедшего 2019 года. Самой производительной названа платформа Snapdragon 855 Plus от Qualcomm, что не стало сюрпризом для большинства экспертов.

Если в категории «Самая высокая производительность» оказался один и вполне ожидаемый лидер, то среди инновационных платформ минувшего года AnTuTu упомнил сразу четыре: MediaTek Dimensity 1000L, Kirin 990 5G от Huawei, Snapdragon 765G от Qualcomm и SoC Exynos 980 от Samsung. Каждая из вошедший в список систем уже работает в реальных гаджетах, которые пока доступны лишь на определённых рынках.

Также бенчмарк назвал две лучшие по собственной версии бюджетные платформы для мобильных устройств. Ими стали MediaTek Helio G90T и Kirin 810 от Huawei, на базе которых работают смартфоны Redmi Note 8 Pro и Honor 9X соответственно.

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