Морские черепахи способны предсказывать погоду

02.01.2020, 17:30, Новости дня

Группа специалистов сообщила, что им удалось найти уникальный способ точного прогнозирования погоды. В этом экспертам помогли морские черепахи.

На сегодняшний день составление прогноза погоды является очень сложной задачей, ведь существующие приборы и аппаратура не всегда способны предоставить ученым максимально точную информацию. Недавно исследователи предложили новый способ прогнозирования погоды, в котором главную роль играют морские черепахи. Так ученые решили измерить температуру морей, прикрепив к телам морских черепах устройства мониторинга. Пять черепах на протяжении длительного периода времени плавали в Арафурском море. Затем специалисты тщательно анализировали предоставленную информацию и составляли прогноз.

В результате предложенный способ оказался эффективным, что исследователи с уверенностью признали.



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