Счастливого Рождества: 5 лучших праздничных фильмов

Один дома

Пожалуй, мало найдется в мире людей, не смотревших этот фильм. Для поколения 90-х именно «Один дома» стойко ассоциируется с праздничным настроением.

Восьмилетний отважный мальчишка, которого семья забыла дома под Рождество, полюбился зрителям с первого взгляда. За 29 недель проката фильм собрал почти 480 миллионов долларов! Для семейной комедии это были неслыханные деньги. Роль Кевина принесла юному актеру Маккалею Калкину 100 тысяч долларов, звание ребенка года и всемирную славу. Правда, отец Калкина спекулировал на славе своего ребенка, запрашивал огромные суммы в качестве гонораров и в конце концов развалил карьеру своего сына.



Кадр из фильма Один дома. Источник: YouTube

Вскоре после выхода первого фильма появилась вторая часть, не менее удачная. Однако из-за проблем в семье Маккалей Калкин на время ушел из кинематографа, а его последующие роли не принесли ему успеха. Но совсем недавно Калкин снялся в роли повзрослевшего Кевина, и в его пересказе история выглядит далеко не такой смешной: Калкин жалуется, что ему до сих пор снятся кошмары.

Гринч — похититель Рождества

Знаменитый фильм о зеленом монстре, ненавидящем добрый праздник, снят по книге «Как Гринч украл Рождество» известного американского детского писателя Доктора Сьюза. В своей книги автор осуждает коммерциализацию Рождества — Гринч, укравший подарки у жителей города, в итоге осознает, что суть праздника не в елках и гирляндах, а в любви и близких людях рядом.

Фильм вышел на широкие экраны в 2000 году, и несмотря на скромные отзывы, собрал хорошую сумму в прокате. Сыграть Гринча могли Джек Николсон и Эдди Мерфи, но роль зеленого злодея получил Джим Керри, номинированный за него на Золотой глобус за лучшую мужскую роль.

Каждый день актер по 3 часа гримировался, и не зря: «Гринч» получил-таки Оскар за лучший грим. Но критикам фильм не понравился, так что милая сказка о Рождестве получила номинацию на Золотую малину за худший сценарий и худший ремейк. Но фильм продолжают смотреть: лучшей сказки для поднятия настроения перед праздниками не найти.

Реальная любовь

Смотреть рождественские фильмы любят не только дети, но и взрослые. Специально для выросших из сказок любителей праздников Ричард Кертис снял «Реальную любовь». В этом фильме есть все: звездный состав актеров (Хью Грант, Кира Найтли, Алан Рикман, Колин Ферт, Мартин Фримен), интересный сюжет, милые истории любви и атмосфера рождественского чуда.

Режиссер Кертис рассказывал, что у него было слишком много идей для фильмов о любви: недолго думая, он решил объединить их. Весь фильм — это набор трогательных историй, случившихся под Рождество. Тут и безответная любовь шафера к невесте его лучшего друга, и неравная любовь премьер-министра Великобритании к своей секретарше, и любовь, не знающая границ — и языковых в том числе.

У всех историй счастливый конец — а как иначе? Ведь Рождество — время чудес. Интересно, что фильм часто крутят в самолетах в преддверье праздников — но эпизод, где упоминается катастрофа 11 сентября, предусмотрительно вырезают.

Пока ты спал

«Пока ты спал» — отличный фильм, который поможет вам скоротать вечер Сочельника. Простая служащая электрички каждый день заглядывается на красавца, проходящего мимо билетной кассы. Однажды под Рождество молодой человек падает на рельсы, и девушка в последний момент спасает его от смерти.

Дальше вас ждет история, достойная индийского кино: кома, обман (семья красавца принимает героиню за его невесту), любовь к брату «жениха», свадьба и сбежавшая невеста. За фильм, вышедший в 1995, Сандра была номинирована на Золотой глобус как лучшая актриса. И Джулия Робертс, отказавшаяся от этой роли, наверняка кусала локти.

Кошмар перед Рождеством

Если добрые праздничные сказки набили оскомину, значит, пора обратиться к старине Бертону, мастеру ужастиков. Еще в 1982 он написал поэму «Кошмар перед Рождеством», которую экранизировали в виде мультика в 1993.

Этот мультфильм радует странноватыми, а потому особенно обаятельными персонажами. Главный герой, Джек, живущий в городе Хэллоуин, устал от праздников. Однажды он набредает на волшебную поляну, где находит дверь, ведущую в Рождество. Герой решает поиграть в Санту, но дается эта роль ему плохо, так что он чуть было не портит все Рождество.

Мультфильм получил Оскара за визуальные эффекты и Золотой глобус за музыку. Это ли не повод окунуться в «Кошмар перед Рождеством»? К тому же, в оригинальной версии Салли озвучивает Кэтрин О`Хара, та самая всеми любимая мама Кевина.

Источник: Дилетант

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Последнее: Один дома Пожалуй, мало найдется в мире людей, не смотревших этот фильм. Для поколения 90-х именно «Один дома» стойко ассоциируется с праздничным настроением. Восьмилетний отважный мальчишка, которого семья забыла дома под Рождество, полюбился зрителям с первого взгляда. За 29 недель проката фильм собрал почти 480 миллионов долларов! Для семейной комедии это были неслыханные деньги. Роль Кевина принесла юному актеру Маккалею […]