Samsung представит абсолютно безрамочный телевизор на CES 2020

02.01.2020, 17:21, Разное

Компания Samsung готовится представить на выставке CES 2020 абсолютно безрамочный телевизор. Как сообщают разработчики, он будет отличаться 65-дюймовым дисплеем, а уже в феврале планируется запустить масштабные продажи новинки.
В начале 2019 года Samsung зарегистрировала торговую марку Zero Bezel. В канун Нового года в аккаунте бренда в Twitter появился промо-ролик с указанием даты и времени показа совершенно нового телевизора. Состоится презентация уже 7 января 2020 года в 5:30 по московскому времени.

Компания Samsung пока держит подробности касательно новинки в секрете, обещая раскрыть их в нулевой день презентации на одной из главных технологических выставок.

Tune in on January 6 @ 6:30PM PT/9:30PM ET to watch the Samsung #CES2020 keynote live #AgeofExperience #SamsungCES2020 pic.twitter.com/GqoA7NwInH

— Samsung Electronics (@Samsung) 31 декабря 2019 г.



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Последнее: Компания Samsung готовится представить на выставке CES 2020 абсолютно безрамочный телевизор. Как сообщают разработчики, он будет отличаться 65-дюймовым дисплеем, а уже в феврале планируется запустить масштабные продажи новинки. В начале 2019 года Samsung зарегистрировала торговую марку Zero Bezel. В канун Нового года в аккаунте бренда в Twitter появился промо-ролик с указанием даты и времени показа […]

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