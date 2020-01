Samsung представит абсолютно безрамочный телевизор на CES 2020

Компания Samsung готовится представить на выставке CES 2020 абсолютно безрамочный телевизор. Как сообщают разработчики, он будет отличаться 65-дюймовым дисплеем, а уже в феврале планируется запустить масштабные продажи новинки.

В начале 2019 года Samsung зарегистрировала торговую марку Zero Bezel. В канун Нового года в аккаунте бренда в Twitter появился промо-ролик с указанием даты и времени показа совершенно нового телевизора. Состоится презентация уже 7 января 2020 года в 5:30 по московскому времени.

Компания Samsung пока держит подробности касательно новинки в секрете, обещая раскрыть их в нулевой день презентации на одной из главных технологических выставок.

Tune in on January 6 @ 6:30PM PT/9:30PM ET to watch the Samsung #CES2020 keynote live #AgeofExperience #SamsungCES2020 pic.twitter.com/GqoA7NwInH

— Samsung Electronics (@Samsung) 31 декабря 2019 г.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Компания Samsung готовится представить на выставке CES 2020 абсолютно безрамочный телевизор. Как сообщают разработчики, он будет отличаться 65-дюймовым дисплеем, а уже в феврале планируется запустить масштабные продажи новинки. В начале 2019 года Samsung зарегистрировала торговую марку Zero Bezel. В канун Нового года в аккаунте бренда в Twitter появился промо-ролик с указанием даты и времени показа […]