В России до 72 долларов подешевели смарт-часы Amazfit Health Watch с функцией ЭКГ

Китайский производитель электроники компания Huami объявила о снижении стоимости смарт-часов Amazfit Health Watch с функцией ЭКГ. На старте продаж в августе минувшего года данный девайс оценивался в 100 долларов, а сейчас его можно приобрести в РФ по цене 72 доллара.
После формального анонса «умных» часов Xiaomi Watch Color производитель Huami начал пересматривать цены на собственные схожие устройства. Первым «потерял» в стоимости гаджет Amazfit GTR, а буквально через пару дней подешевели и часы Health Watch. Кстати, последние отличаются от предшественников более расширенным функционалом. Так, эти смарт-часы благодаря функции ЭКГ могут не только измерять частоту сокращения сердечной мышцы пользователя, но и выявляют нарушения в сердцебиении. Также устройство определяет падение человека, и в этом случае отправляется сигнал на ранее настроенный номер экстренной связи.
Работу Amazfit Health Watch обеспечивает чипсет Huangshan No.1. Гаджет оборудован дисплеем диагональю 1,28 дюйма, аккумуляторной батареей объёмом 200 мА/ч, быстросъёмным ремешком. Смарт-часы могут подключаться к сетям NB-IoT, благодаря чему пользователь имеет возможность сохранять и синхронизировать данные в облаке, в том числе, результаты проведённых ЭКГ. В устройстве предусмотрены также такие функции, как трекер сна, шагомер и счётчик калорий.
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