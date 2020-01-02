Испытания новейших российских артиллерийских систем «Деривация» и «Дрок» показали на видео

В конце минувшего года на полигоне, расположенном в Нижегородской области, провели испытания новейших российских артиллерийских систем «Деривация» и «Дрок». Данное вооружение выпущено входящей в «Уралвагонзавод» компанией «Буревестник».

В кадрах обнародованного видео показано испытание самоходной зенитной установки «Деривация». Данное орудие калибром 57 мм способно производить до 120 выстрелов в минуту и поражать движущиеся на скорости до 500 м/сек объекты, за что его прозвали «убийцей дронов». Установка в ходе испытания показала возможности стрельбы на плаву и на ходу, продемонстрировала способности оптико-электронной системы наведения не выдавать местоположение, работая в пассивном режиме.

Испытанный 82-миллиметровый миномёт «Дрок» методом рассеивания стреляет на расстояние до 20 километров. Это вооружение предназначено для сухопутных войск и не имеет на данное время аналогов в мире. Миномёт размещён на бронеавтомобиле, имеет цифровое оборудование, благодаря чему защищён от радио- и электронного воздействия.

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