53-летняя Берри снялась без бюстгальтера

02.01.2020, 17:18, Новости дня

53-летняя голливудская актриса Холли Берри в Instagram показала фото, для которого позировала без бюстгальтера, сидя спиной к камере у окна с видом на океан. 

«2020, конечно, выглядит красиво», – написала она.

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#2020 sure looks beautiful *

Публикация от Halle Berry (@halleberry) 1 Янв 2020 в 7:10 PST

Холли Берри родилась 14 августа 1966 года. Она лауреат премий «Оскар», «Золотой глобус», «Эмми».

Наиболее известные фильмы с ее участием – «Люди Икс», «Женщина-кошка», «Готика».

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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Последнее: 53-летняя голливудская актриса Холли Берри в Instagram показала фото, для которого позировала без бюстгальтера, сидя спиной к камере у окна с видом на океан.  «2020, конечно, выглядит красиво», – написала она. Посмотреть эту публикацию в Instagram #2020 sure looks beautiful * Публикация от Halle Berry (@halleberry) 1 Янв 2020 в 7:10 PST Холли Берри родилась 14 августа 1966 года. […]

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