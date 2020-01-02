Экс-жена рыжего из «Иванушек» предстала с округлившимся животом

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Последнее: Берлин и Париж, исключившие Польшу из своих совместных проектов в сфере обороны, вынудили Варшаву делать упор на американское оружие, пишет Die Welt. Теперь Польша планирует приобрести больше современных танков, чем есть у Германии и Франции вместе взятых, утверждает немецкое издание. Польша заключила с США договор о покупке сразу 20 американских портативных ракетных установок и сопутствующего […]
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