Dzidzio показал детское фото в образе зайчика

Украинский певец Dzidzio (Михаил Хома) разместил в Instagram свое детское фото в костюме зайчика.
«Найдите меня», – написал музыкант и подсказал, что он сверху второй слева.
Снимок был сделан в детском саду.
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Знайдіть мене * #скороновийрік * Зверху другий зліва *
Музыкальный проект Dzidzio был создан в 2009 году.
Михаил Хома – настоящее имя Dzidzio. Он родился 20 ноября 1983 года в селе Бортники Жидачевского района Львовской области.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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