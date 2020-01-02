Dzidzio показал детское фото в образе зайчика

02.01.2020, 17:06, Новости дня

Украинский певец Dzidzio (Михаил Хома) разместил в Instagram свое детское фото в костюме зайчика.

«Найдите меня», – написал музыкант и подсказал, что он сверху второй слева.

Снимок был сделан в детском саду.

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Знайдіть мене * #скороновийрік * Зверху другий зліва *

Публикация от DZIDZIO (@dzidzio) 30 Дек 2019 в 2:54 PST

Музыкальный проект Dzidzio был создан в 2009 году.

Михаил Хома – настоящее имя Dzidzio. Он родился 20 ноября 1983 года в селе Бортники Жидачевского района Львовской области.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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