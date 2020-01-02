По факту пожара на полигоне Широкий Лан ведется служебное расследование

По факту пожара на территории палаточного городка на полигоне Широкий Лан в Николаевской области, который произошел 31 декабря, ведется служебное расследование. Об этом 2 января сообщила пресс-служба 57-й отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко в Facebook.
Огонь вспыхнул около 5.30 в одной из палаток, а затем из-за порывов ветра перекинулся на две другие. В результате все три палатки сгорели. Состояние военнослужащего, который был доставлен в реанимацию в тяжелом состоянии, врачи оценивают как удовлетворительное.
31 грудня 2019 року близько 05:30 на території наметового містечка 235 міжвидового центру підготовки військових частин…
Posted by 57 окрема мотопіхотна бригада імені кошового отамана Костя Гордієнка on Neljapäev, 2. jaanuar 2020
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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