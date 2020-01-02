Доходы от приватизации в 2019 году составили 3,1% от плана – Минфин Украины

В 2019 году доходы от приватизации государственного имущества в госбюджет поступило 536,5 млн грн. Об этом сообщила пресс-служба Фонда госимущества в Facebook 2 января.
Еще 1,5 млрд грн фонд получил от аренды имущества, 609,65 млн грн составили дивиденды. В целом фонд перечислил в бюджет почти 2,7 млрд грн.
На деятельность ФГИ в 2019 году выделили 481,5 млн грн.
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Posted by Фонд державного майна України on Neljapäev, 2. jaanuar 2020
Как отметили в пресс-службе Министерства финансов, доходы от приватизации в 2019 году составили 3,1% от плана.
7 марта 2018 года в Украине вступил в силу новый закон о приватизации. Документ предполагает распределение объектов разгосударствления на две группы: объекты большой и малой приватизации. Первые подлежат продаже на аукционе, условия которого устанавливает Кабинет Министров.
В первом полугодии 2019 года доходы от приватизации составили 300 млн грн (1,6% от плана).
17 октября президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об отмене списка запрещенных к приватизации госпредприятий. 5 ноября он поручил Минэкономразвития до 31 декабря передать Фонду государственного имущества на приватизацию 500 предприятий.
14 ноября в Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства заявили, что в собственности государства должны остаться только 776 из 3643 предприятий.
26 декабря премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что Кабинет Министров Украины передал на приватизацию 530 государственных предприятий.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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