В Норвежском море два человека выпали за борт грузового судна

02.01.2020, 17:05, Новости дня

В четверг два человека оказались за бортом грузового судна Stara Planina, зарегистрированного на Мальте и направлявшегося из Мурманска в румынский порт Констанца, информирует Норвежское телеграфное бюро.

Инцидент произошел в 400 км к юго-западу от города Буде, передает ТАСС.

Спасательные службы Норвегии направили на место два вертолета для поисков оказавшихся за бортом людей. На море в районе происшествия шторм, высота волн достигает восьми метров.

По информации норвежской стороны, выпавшие за борт работали на палубе. Экипаж сбросил в воду спасательные жилеты, но не знает, смогли ли они их подобрать.

В начале декабря корабли Северного флота попали в мощный шторм в Норвежском море.



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