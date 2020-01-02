Мария Порошина об умершей матери: «Не могу свыкнуться с её уходом»

Отечественная актриса театра и кино Мария Порошина в одном из недавних интервью вспомнила об умершей матери, певице и театральном режиссёре Наталье Красноярской. Артистка призналась, что до сих пор не может свыкнуться с уходом из жизни самого родного и любимого человека.

В январе минувшего года в семье Марии Порошиной произошло радостное событие – родился пятый ребёнок, единственный сын Андрей. Тогда артистка рассказывала, что ей с воспитанием дочерей и малыша помогает мать, которой она очень благодарна. Однако уже через несколько месяцев Наталью Красноярскую госпитализировали в столичную клинику. Несмотря на усилия врачей и надежды близких, 70-летняя мать Порошиной умерла, что стало серьёзным испытанием для актрисы.



Недавно Мария Порошина призналась, что время не притупляет боль от потери, и она не может смириться со смертью матери. Наталья Красноярская очень много сделала для дочери и подрастающих внучек, а потому им сейчас очень не хватает её любви, заботы и внимания.

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