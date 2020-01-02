Телеведущая Ангелина Вовк ждет от своего возлюбленного кольцо

02.01.2020, 17:04, Разное

Известная телеведущая Ангелина Вовк рассказала, что ждёт от своего возлюбленного Михаила Куницына кольцо. В противном случае знаменитость отказывается выходить за мужчину замуж.
В середине декабря 2019 года Михаил Куницын сделал предложение своей возлюбленной Ангелине Вовк, но она не рассматривает это признание всерьёз. Причина заключается в отсутствии кольца для помолвки. Телеведущая придерживается строгих взглядов на этот счёт, и ювелирное украшение является обязательным. В противном случае она отказывается выходить замуж за мужчину. На отношениях пары это событие никак не отразилось. Они продолжают проводить много времени вместе и появляться на светских мероприятиях.

Сама Ангелина Вовк не раз отмечала, что разница в возрасте с Михаилом Куницыным никак не влияет на их чувства. Несмотря на это, она относится к нему больше как близкому другу, нежели как к любовнику. В свою очередь избранник телеведущей не намерен давить на свою возлюбленную и будет ждать, сколько потребуется.



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