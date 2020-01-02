В Москве маленькая девочка попросила «похитить» ее у матери во время новогоднего кутежа

В новогоднюю ночь москвичка так поссорилась со своей маленькой дочерью, что та попросила незнакомку увести ее из квартиры. Подробности нашумевшей истории приводятся на сайте Следственного комитета.

В квартире матери-одиночки 31 декабря было много людей. Однако ребенок «мешал» россиянам отмечать праздник. В какой-то момент девочка вся в слезах обратилась к одной гостье и попросила ее забрать оттуда. Женщина выполнила ее просьбу. Позже мать ребенка обнаружила пропажу, позвонила в полицию, вскоре «похитительницу» нашли. В отделе она пояснила, что ребенка хотела вернуть позже, когда буря уляжется, а девочка подтвердила ее слова. Полиция обратила внимание и на плохие условия проживания ребенка. Мать девочки хотят лишить родительских прав.

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