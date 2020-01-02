В Москве маленькая девочка попросила «похитить» ее у матери во время новогоднего кутежа

02.01.2020, 16:58, Разное

В новогоднюю ночь москвичка так поссорилась со своей маленькой дочерью, что та попросила незнакомку увести ее из квартиры. Подробности нашумевшей истории приводятся на сайте Следственного комитета.

В квартире матери-одиночки 31 декабря было много людей. Однако ребенок «мешал» россиянам отмечать праздник. В какой-то момент девочка вся в слезах обратилась к одной гостье и попросила ее забрать оттуда. Женщина выполнила ее просьбу. Позже мать ребенка обнаружила пропажу, позвонила в полицию, вскоре «похитительницу» нашли. В отделе она пояснила, что ребенка хотела вернуть позже, когда буря уляжется, а девочка подтвердила ее слова. Полиция обратила внимание и на плохие условия проживания ребенка. Мать девочки хотят лишить родительских прав. 



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Нынешняя украинская власть не в состоянии расследовать преступления времен Революции достоинства. Единственное, что может повлиять на ход расследования, – механизмы Европейского суда. Такое мнение в комментарии изданию «ГОРДОН» выразил адвокат семей Небесной сотни Павел Дикань. «Честно говоря, никаких особо ожиданий и надежд у меня нет. Основных подозреваемых отпустили, загубив перспективы дела вообще. 14 января будет заседание в Святошинском районном […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика