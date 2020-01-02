Мнение: Лучшие ВИА СССР…

02.01.2020, 16:57, Разное

Песня -79. Песня -80

ЛёрЫчЪ. Песни моей Молодости-7. ВерасЫ. https://cont.ws/@vmrus1/102831…

ЛёрЫчЪ. Песни моей молодости…6. ВИА Ариэль.(посвящается Воинам ВДВ…) http://cont.ws/post/1022031

ЛёрЫчЪ. Песни Моей Молодости.5. Про Любовь….  http://cont.ws/post/1014615



Вот ведь, никакой политики  и политПропаганды не нужно…:

Послушал эти Песни, посмотрел на эти Лица… и  чуткому и внимательному  Сердцу сразу видно и понятно, где было лучше , где было чище , радостнее и счастливее жить … 


Бонус!!!

Как она это делает! Просто супер играет»Hotel California»


С 01.01.2020 !!! Страна…   https://cont.ws/@vmrus1/154549…

Источник: Конт



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