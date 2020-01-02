Мнение: Лучшие ВИА СССР…

Песня -79. Песня -80
ЛёрЫчЪ. Песни моей Молодости-7. ВерасЫ. https://cont.ws/@vmrus1/102831…
ЛёрЫчЪ. Песни моей молодости…6. ВИА Ариэль.(посвящается Воинам ВДВ…) http://cont.ws/post/1022031
ЛёрЫчЪ. Песни Моей Молодости.5. Про Любовь…. http://cont.ws/post/1014615
Вот ведь, никакой политики и политПропаганды не нужно…:
Послушал эти Песни, посмотрел на эти Лица… и чуткому и внимательному Сердцу сразу видно и понятно, где было лучше , где было чище , радостнее и счастливее жить …
Бонус!!!
Как она это делает! Просто супер играет»Hotel California»
С 01.01.2020 !!! Страна… https://cont.ws/@vmrus1/154549…
Источник: Конт
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