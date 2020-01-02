Reuters: Трамп собрал более $100 млн пожертвований на предвыборную кампанию

Предвыборная программа президента США Дональда Трампа привлекла $46 млн добровольных пожертвований в четвертом квартале 2019. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на чиновника, который предоставил информацию на условиях анонимности. За год Трамп привлек $143 млн.
К началу 2020 года у выборной кампании действующего президента США $102,7 млн кассовой наличности.
По информации чиновника, эта сумма дает Трампу преимущество над демократов. Сторонники Трампа чувствовали, что такие результаты по сбору средств — это прямое следствие его решения оставить тех же сотрудников штаба, которые работали с ним на выборах 2016 года.
Он подал кандидатуру на переизбрание вскоре после вступления в должность, что позволило кампании продолжить свою работу.
Президентские выборы в США пройдут 3 ноября 2020 года.
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