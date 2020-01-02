Мнение: Да что же за страна то у нас такая?!

Тихо и размеренно прошёл Новый год. На два миллиона гуляющих в Москве — ни одного серьезного инцидента. Тут нелишне отметить блестящую работу правоохранительных органов, в том числе и превентивную по терроризму.
Читаю ленту, в Страсбурге в новогоднюю ночь сожгли больше 200 машин (то же самое, но не так масштабно, было еще в пяти французских городах), на Украине проходят нацистские факельные марши в честь Бандеры, в США больше 10 погибших за одну только ночь от стрельбы в разных городах.
Как же хорошо и спокойно встречать Новый год в России )))
[уходит доедать оливье]
Источник: Конт
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