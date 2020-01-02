Myśl Polska (Польша) — Кремль выставляет счет

Моё предисловие. Статья взята с польского сайта, автор тоже Поляк, поэтому акценты несколько смещены, но в целом статья очень интересная и полезная.

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Антироссийская политика Варшавы привела к закономерному результату. И Москва выставила счет Варшаве за сравнение СССР с Третьим рейхом и изображение России вечным агрессором, за отказ России называться освободительницей Европы, за уничтожение памятников. В итоге Польша поплатилась за свою политику и, возможно, растеряла союзников.

Мачей Мотас (Maciej Motas)

Методичные продолжительные усилия польских политических кругов на ниве антироссийской исторической политики возымели в конечном итоге ожидаемый (но одновременно внезапный) эффект. Высокопоставленные представители России подключились к хору государств, обвиняющих Польшу в причастности к истреблению евреев во время последнего мирового конфликта.

Тем самым Россия присоединилась к существующей оси Вашингтон — Иерусалим — Берлин, появившейся более полувека назад в формате ФРГ — Израиль. Москва таким образом выставила Варшаве счет за многолетние попытки ее дискредитировать, за приравнивание СССР к Третьему рейху, за изображение Советского Союза в роли государства, несущего наравне с Германией ответственность за развязывание Второй мировой войны, за именование России извечным агрессором.

Мы расплачиваемся также за безумный союз с апеллирующими к наследию ОУН-УПА (запрещенные в РФ организации, — прим.ред.) украинскими политическими силами и за (ведущееся, разумеется, во имя общей борьбы с Россией) сотрудничество с кругами, которые культивируют антипольские необандеровские традиции. Подобных союзников Польша искала и в странах Балтии, рассчитывая на возрождение ягеллонских миражей и создание нового санитарного кордона. Однако не эти мечты в духе концепции прометеизма переполнили чашу терпения Москвы.

То, что нынешняя позиция российского руководства имеет чисто пропагандистскую политическую основу и ничем в этом плане не отличается от русофобской линии, которой придерживалось каждое очередное польское правительство, состоящее из представителей правых или правоцентристских сил, азбучная истина, о которой не стоит и напоминать. Эта линия стала в Третьей Польской республике догмой и элементом национальных интересов, созданными по схеме польско-советской дружбы времен ПНР (только со знаком минус).

Российская сторона неоднократно старалась довольно прозрачно намекнуть своим польским партнерам, что они действуют вразрез с собственными интересами. Дискредитируя потсдамское мироустройство, Польша оказывается в проигрышной позиции: она ставит под вопрос свое право на обретенные после войны территории и современные границы. В свою очередь, поддерживая бандеровскую Украину, она братается с наследниками своих палачей.

Однако предостережения не возымели действия. Следует признать, что Польша упорно трудилась над тем, чтобы лишиться последнего союзника во многих жизненно важных для нее вопросах. Сейчас ей придется в одиночку реагировать на необоснованные требования еврейских кругов и бороться со своим негативным образом, который много десятилетий подряд создавался на Западе. На кого мы можем рассчитывать? На Соединенные Штаты, Германию, Израиль? Польские элиты в очередной раз показали свою неспособность нести ответственность за государство и отстаивать жизненные национальные интересы.

https://inosmi.ru/politic/2020…

Источник: Конт

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