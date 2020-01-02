Мнение: 2020: что Россию ждет в этом году?



Итак, 2020 год наступил. Каким он будет для нас? Попробуем сделать экономический и политический прогноз на следующие 12 месяцев, а под конец этого года сопоставим его с реальными событиями.

Оговоримся сразу, автор строк точно не оптимист, но его пессимизм, к сожалению, нередко оправдывается. Напомним, сразу после встречи в Париже в Нормандском формате, на фоне всеобщих восторженных оценок, нами была опубликована статья с заголовком «5 лет и 40 млрд кубометров газа для Украины: О чем молчат Путин и Газпром». Через несколько недель новый транзитный договор с Киевом был подписан именно на этих условиях, хотя, казалось бы, «ничто не предвещало беды».

«Северный поток-2»

Фактически он заморожен на финишной прямой. Иностранные компании-подрядчики отказались от участия в проекте из-за риска попасть под американские санкции. «Газпрому» придется выкручиваться самому. Единственное судно, которое есть у него в распоряжении из пригодных для подобной работы, «Академик Черский», по имеющимся сведениям, находится на ремонте на Дальнем Востоке. Пока оно будет введено в строй, пока дойдет до места, пройдет немало времени.

По прибытии «Академик Черский» может столкнуться с очередными затруднениями. Либо США введут дополнительные санкции, либо сама Дания вновь включит старую шарманку относительно необходимости соблюдения экологических требований. Сроки строительства «Северного потока-2» будут непрерывно сдвигаться вправо, и есть значительный риск, что до конца 2020 года газопровод в строй так и не будет введен. Закономерным результатом столь «эффективного менеджмента» станет начало роста цен на газ для населения внутри страны.

«Амбициозная приватизация»

Процесс приватизации государственной собственности продолжится. Примерный список объектов мы привели ранее. При этом системные либералы через федеральные СМИ будут готовить нас к необходимости ее продолжения по истечении трехлетнего приватизационного плана.

«Сжимание» экономики

Деятельность либерального правительства приведет к тому, что объем экономикипродолжит сокращаться, уменьшится количество юридических лиц и ИП. Отток капитала из России будет на уровне от 25 до 40 миллиардов долларов. Вырастут цены на ЖКХ минимум на 6%. Рубль подешевеет к доллару на 5-6%. Цены на продукты питания и прочее продолжат расти.

Сокращение населения

Россиян в 2020 году станет еще меньше, но их потеря будет компенсирована властями за счет притока мигрантов.

Отношения с Украиной

Благодаря тому, что Киев скрутил под конец 2019 года в бараний рог «Газпром», с Москвой он теперь будет вести себя понаглее. Складывается ситуация, благоприятствующая «Минску-3», на котором условия реинтеграции Донбасса в состав Украины изменятся в ее пользу. Если проводить аналогию с «газовой эпопеей», то закончиться она может примерно с таким же отрицательным для России результатом, а ДНР и ЛНР вернутся в Незалежную. Скорее всего, по срокам это будет увязано с президентскими выборами в США, когда определится, останется ли у власти Дональд Трамп.

Отношения с Западом

Вероятнее всего, Трамп сможет переизбраться. При нем США продолжат экономическое давление на конкурентов, в том числе, Россию, санкционная политика в отношении нашей страны станет ужесточаться. Американский президент будет настаивать на том, чтобы Россия и Украина «поладили», то есть, выполнили «Минские соглашения». После его инаугурации следует ожидать «прорыва» в решении этого вопроса.

Ливия

В этой североафриканской стране назревает очередное обострение конфликта. После ввода турецких войск на помощь правительству Фаиза Сараджа, немало будет зависеть от того, какую позицию займет Кремль. Если «вагнеровцы» продолжат негласную поддержку Хафтара, отношения Москвы и Анкары усложнятся, а у российских военспецов возникнут большие проблемы. Несколько более вероятен некий вариант с разделом Ливии на сферы влияния, при котором к Турции отойдет контроль над побережьем.

Автор строк будет только рад ошибиться, чтобы действительность преподнесла неожиданный приятный сюрприз, оказавшись лучше этих прогнозов.

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Источник: Конт

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