Саудовская Аравия решила снизить цену на нефть для Европы и поднять для США

02.01.2020, 16:51, Новости дня

Саудовская нефтяная корпорация Saudi Aramco приняла решение снизить цены на нефть сорта Arab Light для европейских потребителей на 2,2 доллара за баррель с поставкой в феврале, передает Bloomberg.

По информации агентства, экспортные цены на нефть для стран Средиземноморья с поставкой в феврале снизятся на 2,9 доллара, передает ТАСС.

В то же время на американском рынке цена саудовской нефти возрастет на 0,2 доллара за баррель.

Азиатским потребителям саудовская нефть будет поставляться по прежней цене.

Стоимость нефти Brent на Лондонской бирже ICE 2 января находилась на отметке 65,4 доллара за баррель, а ранее росла до 66,2 доллара.



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