Встречи с гигантскими змеями в Кабардино-Балкарии

Предыдущие статьи цикла:

Тайна говорящих чегемских мумий.

Гигантские пауки-людоеды из легенд Кабардино-Балкарии существуют и поныне?

Житель Кабардино-Балкарии видел детенышей йети.

Исчезнувший проем с людьми в скале: Странный случай в ущелье Урды

Ниже глава об огромных змеях из книги Виктора Котлярова "Мистическая Кабардино-Балкария".

В Фейсбуке в числе моих друзей и постоянных читателей есть Жанна Шогенова. Как-то я получил от нее весьма занимательное сообщение. Женщина писала, что в ее архиве имеется записка от человека 1917-го года рождения, которую он составил в 60 х годах прошлого века. В ней он воспроизвел услышанный до войны от своего дяди рассказ.

Мы вернемся к нему ниже, тем более, что Жанна Шогенова прислала мне копии этих двух страничек, присовокупив к ним свои воспоминания о том, чему сама была свидетелем в в начале 50-х годов.

«Я помню, пишет она, как летом того года, когда в конце селения Нижний Акбаш выкопали оросительный канал, случился большой переполох. В той стороне, где кладбище, появилась змея огромных размеров, которая напала на лошадь, запряженную в бричку. Возница соскочил с телеги и с криками побежал по сельской улице.

Мы, дети, сначала боялись, а потом бегали смотреть на то место, где все это случилось. На пыльной дорожной колее был виден широкий длинный след, а в нем запекшаяся кровь. Колея шла вдоль кукурузного поля, откуда змея и напала на лошадь. Позднее, вместо кукурузы на этом месте разбили тутовый сад.

Кстати, нападений огромных змей при мне было два. Тогда, после войны, село было маленькое и все об этих случаях знали. И те, кто еще живы, обязательно подтвердят».

А теперь о содержании двух тетрадных листиков, которые прислала Жанна Шогенова. Вот что рассказывал своему племяннику Хатуг Шогенов, уроженец селения Верхний Курп.

Произошло это в 1924 году. Река Курп летом высыхала, берега ее были достаточно глубокими, заросшими высокой травой. Поблизости от реки (примерно в 5-6 километрах от селения) имелось небольшое озеро. Пастухи загоняли в него скот часа на 3-4, а сами в это время отдыхали в шалаше. На рисунке, составленном информатором, отмечены река, озеро, шалаш.

Вдруг все животные одновременно заволновались: заблеяли козы и бараны; коровы стали издавать необычные тревожно-жалобные звуки… Пастухи стали высматривать, что же так напугало животных и увидели на противоположной стороне озера гигантскую змею. Хапсуг Шогенов определяет ее длину от 7 до 10 метров. Голова чудовища была приподнята над землей почти на высоте человеческого роста. Змея не спускала глаз с животных, а те, жалобно блея и мыча, с нее.

Пастухи до смерти перепугались. Страх этот не могло погасить даже то, что они были вооружены винтовками. Более того, ужас от этого зрелища, по словам очевидцев, сопровождал их на протяжении нескольких месяцев.

Наконец змея, словно удовлетворившись произведенным впечатлением, поползла к глубокому руслу реки Курп и скрылась из глаз.

Об увиденном пастухи, естественно, рассказали сельчанам, и кто-то из старожилов вспомнил, что лет пятьдесят назад (следовательно, где-то в 1870-х годах) такая же огромная уже появлялась в этих местах.

Правдива ли эта история? Без сомнения. Другой вопрос: насколько? Ведь, как известно, глаза у страха (а большинство испытывают перед змеями непроизвольные страх и ужас) велики, а люди чаще всего склонны преувеличивать размеры увиденного. Не случайно, очевидец из Верхнего Курпа приводит столь отличные размеры ползучего гада: от 7 до 10 метров. Но это говорит и о том, что змея на самом деле была большой, непохожей на тех, которые до этого видели терчане.

Встречали ли таких монстров на территории бывшего СССР, на Кавказе в частности? В сети подобных данных предостаточно. Вот что писала в январе 2012 года ереванская газета "Аравот":

«Армянские пограничники убили двух гигантских змей на границе с Грузией. Длина обоих экземпляров достигает шести метров, что совершенно неслыханно в этих местах. Причем каждая из змей весит около 35 кг. Бойцы засняли свои трофеи на камеру мобильного телефона».

А вот сообщение из Кыргыстана: «В урочище Талды-Булак, неподалеку от села Арал, была замечена змея длиной около пяти метров и в полметра толщиной». Следы ее, как рассказывают члены особой группы, посланной губернатором Жусупжаном Жээнбековым, чтобы разобраться и успокоить народ, «были огромные: шириной с автомобильный баллон».

Такую же огромную змею видели в Аксыйском районе Джалал-Абадской области, где она будто бы даже проглотила корову. Но серпентологи (так называют ученых, изучающих змей) убеждены, что все это досужие разговоры: гигантских змей на территории Кавказа, тем более таких, которые способны проглотить не то что корову, а хотя бы овцу, нет.

Мой друг ученый Константин Лотиев (кстати, его имя носит одна из змей – гадюка Лотиева) относит все подобные сообщения о гигантских пресмыкающих к народному фольклору.

Я с ним не согласен, но какие доказательства могу представить в защиту своей версии? Дореволюционную публикацию из газеты «Терские ведомости» о том, что в одной из терских станиц казаки убили огромную (более семи метров) змею.

Я сам читал эту заметку – ее собственноручно переписал библиограф Рашад Туганов, готовя материал для своего монументального труда «Библиография Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкессии и Адыгеи с древнейших времен по 1917 год», изданного автором этих строк в бытность его руководителем издательского центра «КЛИО».

Но в конечном итоге сообщение это не вошло в многотомник – не нашлось соответствующей темы, а так как с тугановским архивом произошла трагедия, теперь, чтобы отыскать данную публикацию, нужно приложить невероятные усилия.

О том, что некий имярек видел в Кабардино-Балкарии змею, переползающую через дорогу, да такой длины, что когда ее голова оказалась за пределами шоссе, хвост только приблизился к обочине дороги.

Или свои личные впечатления, когда на одной из возвышенностей, спускающейся к реке Терек, заметил в густой траве непонятно кем оставленный след – ровный, отблескивающий на солнце (его лучи отражались в крошечных сгустках слизи) и невероятно широкий: создавалось впечатление, что его оставила машина.

Но машины, как известно, если и ездят на двух колесах, то только у трюкачей, да и то по ровной дороге, а не с возвышенности. Увиденный же (точнее сказать, показанный мне местным жителем) след притягивал взгляд; проделанный в высокой траве, лоснившийся (это определение здесь наиболее уместно) под солнцем, он прерывался на речном берегу и дальше не прослеживался.

Вообще Терская земля скрывает немало тайн. Ведь отроги Терского хребта в Предкавказье, здесь я сошлюсь на слова Константина Лотиева, являются своеобразным рефугиумом для термо-ксерофильных переднеазиатских и средиземноморских элементов. В частности, рептилий. Здесь известны находки желтопузика (Pseudopus apodus), средиземноморской черепахи (Testudo graeca), западного удавчика (Eryx jaculus), стройной змееголовки (Ophisops elegans) и, возможно, оливкового полоза (Coluber najadum).

Проведенная нашим издательством экспедиция, организованная по инициативе ведущего научного сотрудника Сочинского нацпарка, к.б.н., Константина Лотиева, обогатила Красную книгу Кабардино-Балкарии змееподобным монстром – безногим желтопузиком. Длина его может достигать 150 см, вес менее 1 кг.

Не только в Кабардино-Балкарии, но и в России в целом у него нет конкурентов среди ящериц по росту и весу! Его сходство со змеёй определяется только отсутствием конечностей (но в скелете со-хранились остатки плечевого и тазового поясов!), все прочие анатомические и морфологические особенности выдают в желтопузике ящерицу. В частности, в отличие от любой змеи, имеются подвижные веки и ушное отверстие.

Желтопузик, Фото: Omid.Mozaffari / flickr.com

Наличие последнего, зримо доказывающее способность животного слышать, заставляет недоумевать относительно второго названия желтопузика – глухарь. Истоки его происхождения нам неизвестны. Зато с этимологией термина «желтопузик» всё ясно – брюхо животного обычно желтоватое, окрашено светлее спины.

Но не надо путать «жетопуза»-ящерицу с «желтопузом»-полозом: крупной (до 2-х метров длиной) агрессивной не-ядовитой змеёй, обитающей в степях северной части Кабардино-Балкарии. Кроме «жёлтого пуза» у этих рептилий мало общего.

Питаются желтопузики самой разнообразной животной пищей: от насекомых до мелких грызунов и змей. Но наиболее характерным пищевым объектом являются наземные раковинные брюхоногие моллюски. Проще говоря, улитки. Их скорлупки желтопузик легко раздавливает мощными челюстями, оснащенными, именно для такого случая, утолщенными зубами с притупленными вершинами.

Удивительно, но это солидное «вооружение» никогда не пускается в ход в нуждах обороны! Из рук ловца ящерица пытается «выкрутиться», издавая характерный скрип своей «кольчугой». Ну, а если это не помогает, то не преминет использовать «химическое оружие» — испачкать обидчика своими скверно пахнущими фекалиями. Но – никакого членовредительства! В т.ч. и по отношению к самому себе: в отличие от большинства ящериц, в т.ч. своей ближайшей родственницы – веретеницы, желтопузик не способен к отбрасыванию хвоста (аутотомии).

А ещё желтопузик-мама отличается редким для рептилий вниманием к своему потомству. Она бережно охраняет отложенные в укромном месте 6-10 крупных яиц. Вышедшие из них детёныши, большеголовые, с бурыми поперечными полосами на желтовато-оливковом фоне спины совсем не похожи на своих родителей. Причем не только рисунком тела, но и образом жизни!

Взрослых желтопузиков нельзя назвать скрытными животными – в местах своего обитания они постоянно попадаются на глаза. Молодь же их встречается крайне редко. Где они укрываются, как и чем живут – точные данные отсутствуют.

Впрочем, о желтопузике, реально существующем, на территории Кабардино-Балкарии толком вообще ничего не известно. Что уж говорить о гигантских змеях, которых видели на протяжении 150 лет многие очевидцы, но только не ученые.

Моя заметка о змеях была опубликована в «Газете Юга» (№ 27, 2018). И вот какой на нее последовал отклик от академика РАЕН Црая Кагермазова («Не фольклор». «Газета Юга», № 29, 1918): «Долг перед наукой, которой служу многие десятилетия, обязывает сообщить о встрече с огромной змеей.

В 1959, будучи студентом Терского сельскохозяйственного техникума, я временно исполнял обязанности зоотехника учебного хозяйства. Учхоз содержал гусиную ферму на берегу реки Малка. Обнаружив недостаток нескольких голов, доложил об этом руководству. На следующий день в кабинете директора техникума состоялось совещание.

Все заподозрили солдат из части, которая располагалась рядом с фермой. «А что скажет наш молодой зоотехник?» — спросили меня. Я ответил, что необходимо организовать ночное дежурство и пересчитывать птиц через каждые 10 дней. «Вот этим и займись сам», — подытожил директор.

В ту же ночь я вынес во двор металлическую кровать, расположил среди гусей и стал ждать воров. Примерно в час ночи все гуси с громким криком побежали на другой край двора. Я вскочил, но никого не обнаружил. Это повторилось две-три ночи. Тогда я решил найти хотя бы перья гусей в кустарниках терна, которые росли на берегу вдоль реки. В наиболее узком месте, где мог бы перепрыгнуть реку, начал присматриваться к месту ожидаемого приземления, чтобы ухватиться за что-либо.

Увидел длинную ровную ветку. И вдруг в конце «ветки» обнаружил пристальный взгляд двух глаз. Конечно, я понял что это змея. Я не отводил от нее, так как считал, что от таких змей нельзя убегать – они набрасываются и душат человека. Змея также не отводила своих глаз от меня. Затем она поползла вверх на берег к кустарникам терна. Общая длина ее была примерно 6 м, темного цвета.

Не было абсолютно чувства страха. Возможно, возраст был такой — менее 20 лет. Я сразу же сел на стоящую рядом лошадь и стал искать, где же скрывается змея. Но никаких следов не нашел. Рассказал об увиденном завучу Федору Иосифовичу. Он предложил никому об этом не говорить, так как проходящие в учхозе практику будут бояться дежурить».

Одним словом, устных свидетельств о громадных змеях на территории Кабардино-Балкарии имеется немало. Остается только подтвердить их визуальными доказательствами.

Автор: Котляров Виктор Николаевич, краевед и литератор из г. Нальчик.

Ссылка на страничку фейсбук автора.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Диетологи назвали лучшую диету для очистки кишечника. Они посоветовали обратить внимание на рацион и образ жизни, чтобы сберечь здоровье и после окончания ограничений в питании. Возникновение желудочно-кишечных заболеваний чаще всего связано с нарушениями в питании и вредными привычками. Медики рекомендуют пересмотреть свой образ жизни для того, чтобы предупредить их возникновение. Периодически необходимо давать своеобразную передышку […]