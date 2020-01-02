Пропавшая серьга, существо под елкой и другие истории от наших читателей

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Хочу поделиться с вами своей историей. Несколько лет назад у меня умер дед и после его смерти бабушка должна была съехать с дома, так как дом после смерти деда остался его родственнице. И я пришла к бабушке помочь с вещами.

Мне этот дом был не по нраву, казался очень жутким после смерти деда. В этом доме было старое зеркало и моя бабушка не закрыла его, а положила лёжа на пороге гостиной и коридора. Когда я захотела уйти я остановилась на пороге и случайно посмотрела на зеркало и заметила в нём ноги деда, я испугалась и сразу убежала.

Придя домой, я сразу пошла к мачехе (мама умерла) и пояснила ей эту историю. Как оказалось она тоже видела деда в зеркале за день до меня, тогда ещё зеркало стояло на своём месте, но она не придала этому значения так как посчитала что ей померещилось.

И где- то года два назад она умерла (дед умер три года назад), и только сейчас на этом сайте я прочла, что первый человек, который заметил умершего в зеркале, тоже умрёт.

Автор: Виктория

* * *

Я бы не стала рассказывать эту историю, если бы она не продолжилась. Дело было в апреле прошлого года. Я была на приеме у косметолога и оставила у нее в кабинете золотые сережки. Косметолог позвонила мне, когда я уже отъехала, пришлось вернуться. Но из машины я не выходила, серьги взяла через окно и положила их в пластиковое углубление для стакана между сиденьями.

Примерно на середине пути до дома (минут через 40) я подумала, что лучше переложить украшения в карман сумочки. Полезла правой рукой в емкость для стакана, но нащупала только одну серьгу. Подъехав к дому и включив свет в машине, я еще раз попыталась найти серьги, но в машине была только одна из них. Пришел муж с фонариком — тот же результат. С утра обыскали машину тщательней, чем на автомойке — серьги нет.

Дня три-четыре, наверное, садясь в машину, я сначала ощупывала емкость для стакана, потом ехала, куда собиралась. Чуда не произошло. Вернее, чудо не отменилось, потому что исчезнуть сережка могла только каким-то чудом.

Муж по утрам уезжал на работу, а я отгоняла машину обратно. И вот дней через 10 после досадной потери я возвращаюсь домой, поднимаю рычаг ручника и… вижу мою сережку точно посередине емкости. Это был шок — на черном фоне пластика золотая сережка. Ка-а-ак?!

А позавчера новый эпизод с этими же серьгами. Вытирая голову полотенцем, я услышала стук по ванне. Посмотрела на пол — на коврике лежит серьга. Вот, думаю, блин, слишком сильно терла полотенцем ухо и расстегнула замочек на сережке. Хорошо, что не в унитаз (он очень близко к ванне располагается).

Но когда подняла украшение — по телу пробежали мурашки. Замочек на серьге был застегнут!

Если поверить в произошедшее — значит, признать существование мистики. Я не знаю, что об этом думать. Варианты «муж подшутил», «серьга застегнулась, ударившись о ванну» не прокатывают.

Автор: Елена

* * *

Я живу в Донецке, с 2014 года идет гражданская война между Донецкой Народной Республикой и Украиной. В 2017 году во время военных действий над поселком Треналовка пролетел сначала снаряд, а за снарядом пролетел какой-то объект, который не был похож не на один земной истребитель или иной воздушный объект. Не скажу что он был как тарелка, он был очень похож на корабль из любой игры про космическую тематику. Он летел бесшумно, но очень ярко светился. Разглядел из-за того, что он летел примерно в 100 метрах от земли.

Автор: Никита

* * *

Во время сна, замечал не один раз такую картину, что когда я осознаю во сне, что это сон, меня пытаются с него выгнать, а когда я забегаю в первую же открытую дверь — это оказывается библиотека.

Лестница в ней была очень высокая, идущая вверх спиралью, книги ничем не выделялись, я успел открыть лишь 2 книги, одна была абсолютно пуста, а во второй были всего 9 символов которые повторялось на протяжении всех страниц. Символы не человеческого происхождения. Меня это довольно сильно напугало, но похожее повторилось вновь спустя полгода. И снова при таких же обстоятельствах.

* * *

Здравствуйте, как то в детстве я заметила зелёную молнию, а от того места где я ее увидела, начала расти туча. Из маленькой точки в большое черное облако. Которое также сверкало зелёными молниями. В гугле я не обнаружила похожих статей, разве что такая молния появляется высоко в холодных горах.

Когда я ещё не ходила в школу и мама забирала меня из садика, я заметила живого конька в виде игрушки с крылышками как у стрекозы. Лошадка была белая с красными кружками по туловищу и каштановой гривой. Помню так же, что она вела себя как бабочка, то есть я хотела прикоснуться хотя бы пальцем, но лошадка испугалась и исчезла из виду. Да, я понимаю, что это бред увидеть игрушку с крылышками, но со зрением проблем у меня никогда не было, да и сразу же я пояснила об этом маме, но она мне не поверила как обычно.

Также в детстве я однажды проснулась и заметила под елкой маленького человечка в красном. Я подумала, что это такой Дед Мороз, но он был ростом 30 см, не меньше. У него была зеленого цвета кожа и он что то делал с купленными подарками. Я его не позвала потому, что одновременно не хотелось спугнуть и поверить в происходящее так он меня пугал своей нелюдимостью.

Автор: Альбина (просила, что если кто-то знает, что за явления и существ она видела, пусть напишут это).

* * *

Мне 15 лет. Я обычный подросток который живёт в Украине. Мой город довольно паранормальный (Харьковская область, г. Изюм). В один из будних дней я сидел дома, играл в компьютер. Я услышал стук в дверь, он был изнутри, но дома кроме меня никого не было.

Я сначала не понял, что был стук изнутри и пошёл посмотреть в глазок. Посмотрев в глазок, я ничего не увидел, открыл двери, посмотрел в подъезде, никого. Только я закрыл двери — опять стук. Я мгновенно открыл двери, но там уже никого не было. Вдруг я услышал шум в зале и, закрыв двери, я пошёл в зал. Зайдя туда, я ужаснулся, все стекла на шкафу были побиты. Я вызвал священника, он освятил дом, после чего подобных случаев не было.

Автор: UF*4

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