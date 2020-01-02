РЖД начинает бесплатные перевозки участников Великой Отечественной

РЖД начинает бесплатные перевозки на поездах дальнего следования для участников и инвалидов Великой Отечественной войны, передает РИА «Новости».
«В канун 75-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне холдинг «РЖД» принял решение об обеспечении безлимитного бесплатного проезда поездами дальнего следования формирования АО «ФПК» инвалидам и участникам Великой Отечественной войны», – сообщили в компании.
Ветераны могут бесплатно ездить в вагонах купе, СВ, люкс, а также с местами для сидения всех категорий внутрироссийских поездов. Количество поездок не ограничено, и с каждым инвалидом и участником войны бесплатно может ехать один сопровождающий, пояснили в РЖД.
Сообщается также, что сборы за оформление и возврат билетов взиматься не будут. Кроме того, с участников и инвалидов войны их сопровождающих не будет взиматься плата за сервисные услуги, включая постельное белье, и питание.
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