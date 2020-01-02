Календарь: 2 января — Пал Порт-Артур

В этот день в 1905 году Порт-Артур был бесславно сдан Японии генералом Стесселем.

Русско-японская война — это смесь героизма и позора, подвига наших солдат и безволия, а скорее, и трусливого предательства некоторых генералов. Порт-Артур выдержал 4 длительных и яростных штурма. Здесь, как и на море, русские солдаты и матросы отчаянно отстаивали русскую твердыню.

Под командованием вдохновителя обороны генерала Романа Кондратенко порт-артуровцы сражались изобретательно. Они впервые придумали миномет, которые японцы называли «летучей смертью», пошили аэростат, который использовался для корректировки огня. Японцы несли огромные потери, но Порт-Артур был им не по зубам.

Исход противостояния решил случай: шальным снарядом был убит генерал Кондратенко — душа обороны. Командование перешло генералу Стесселю, который сдал Порт-Артур, когда японцы уже сами были готовы отступить. Так было испохаблено и предано имя героев, положивших жизни в защиту Порт-Артура.

События дня:

1703 г. — вышла в свет первая русская печатная газета «Ведомости».

1921 г. — открыты все залы картинной галереи Эрмитажа (Ленинград).

1992 г. — либерализация цен, начало радикальных экономических реформ в России.

Именинники:

Василий, Даниил, Екатерина, Иван.

Родились:

Айзек Азимов (1920–1992 гг.) — американский писатель-фантаст, популяризатор науки.

Сергей Жигунов (1963 г.) — советский и российский актер.

Яна Рудковская (1975 г.) – российский музыкальный продюсер, жена Евгения Плющенко.

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