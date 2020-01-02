В Турции арестовали семь человек, которые могут быть причастны к побегу из Японии экс-главы Nissan

В Турции арестовали семь человек, которые могут быть причастны к побегу из Японии обвиняемого в финансовых нарушениях бывшего главы Nissan Motor Co. Карлоса Гона. Об этом 2 января проинформировало турецкое государственное агентство Anadolu.
«Семь человек, в том числе четыре пилота частной авиакомпании, перевозившей Гона, два сотрудника наземного персонала и директор частной компании по перевозке грузов, были помещены под стражу», – сказано в сообщении.
Агентство отмечает, что турецкая полиция начала расследование после того, как 30 декабря 2019 года Гон «незаконно прибыл в стамбульский аэропорт имени Ататюрка, а затем вернулся на родину, в Ливан».
По данным ливанского телеканала MTV, при побеге из Японии Гон использовал футляр из-под музыкального инструмента, а самолет, на котором экс-глава автомобильной компании покинул Токио, улетел в Турцию.
64-летний Гон и 62-летний представительный директор компании Грег Келли являются фигурантами дела о нарушении закона о финансовых инструментах, их подозревают в искажении данных отчета о своих ценных бумагах.
Установлен также факт использования Гоном активов компании в личных целях.
22 ноября стало известно, что совет директоров Nissan проголосовал за увольнение Гона с должности президента и генерального директора компании Nissan Motor Co.
В декабре 2018 года прокуратура Токио выдвинула Гону обвинения в нарушении финансового законодательства страны. По данным следствия, тот в течение пяти лет декларировал только половину из полученных им от Nissan почти 10 млрд иен (около €78 млн).
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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