Российские хоккеисты вышли в полуфинал молодежного ЧМ

Сборная РФ обыграла команду Швейцарии со счетом 3:1 в четвертьфинальном матче молодежного чемпионата мира по хоккею и вышла в полуфинал турнира.
Встреча прошла на стадионе «Верк-Арена» в чешском городе Тршинец в присутствии 3 тыс. 158 зрителей, передает ТАСС.
В составе сборной РФ отличились Дмитрий Воронков (22-я и 39-я минуты) и Александр Хованов (35). У швейцарцев шайба на счету Гаэтана Жобена (28).
По итогам предварительного этапа сборная РФ заняла третье место в группе В, набрав шесть очков в четырех матчах, пропустив вперед сборные США (8) и Канады (9). Швейцарцы стали вторыми в группе А (9), уступив лишь сборной Швеции (11).
Для молодежных сборных РФ и Швейцарии эта встреча стала 18-й между собой. Российские хоккеисты одержали 15 побед, две встречи завершились вничью и один раз успех праздновали швейцарцы.
Позднее в четверг пройдут четвертьфинальные матчи Канада – Словакия, США – Финляндия и Швеция – Чехия.
31 декабря сборная РФ разгромила команду Германии со счетом 6:1 в матче заключительного тура группового этапа молодежного чемпионата мира по хоккею и вышла в плей-офф турнира.
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