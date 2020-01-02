Названа самая полезная поза для сна

Практически каждый человек с годами «вырабатывает» положение, в котором ему удобнее всего спать, но, оказалось, что не все они могут быть полезными. Учёные из Великобритании в результате проведённого исследования выяснили, какая поза наиболее эффективна для нормального и здорового сна.

По мнению специалистов, лучше всего спать, повернувшись на левый бок. В данном положении человеческий организм способен активнее выводить токсины и шлаки, а также в этом случае нормализуется работоспособность системы пищеварения. Во время сна на правом боку, напротив, замедляется активность лимфатической системы и ЖКТ, поэтому данная поза для здорового отдыха учёными не рекомендуется.

Не желательно также спать на спине, так как в этом положении у человека может усиливаться храп, возможно недостаточное поступление кислорода в организм и, как следствие, проблемы с дыханием. Кроме того, люди, привыкшие спать на спине более уязвимы перед простудными заболеваниями вследствие снижения иммунитета.

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Последнее: Практически каждый человек с годами «вырабатывает» положение, в котором ему удобнее всего спать, но, оказалось, что не все они могут быть полезными. Учёные из Великобритании в результате проведённого исследования выяснили, какая поза наиболее эффективна для нормального и здорового сна. По мнению специалистов, лучше всего спать, повернувшись на левый бок. В данном положении человеческий организм способен […]