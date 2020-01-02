Новый возлюбленный Ольги Бузовой Давид Манукян получил травму руки в Куршевеле

02.01.2020, 16:21, Разное

Новый молодой человек Ольги Бузовой Давид Манукян получил травму руки в Куршевеле. Влюбленные отправились на альпийский курорт, чтобы провести новогодние праздники вместе.
Ольга Бузова уже несколько месяцев строит отношения с Давидом Манукяном. Ходят слухи, что именно из-за этого звезда не выбрала Романа Гриценко и Валерия Поповича и не досрочно прекратила участие в проекте «План Б». Знаменитость также отказалась от проведения новогодних мероприятий, в результате чего по некоторым подсчетам потеряла 20 миллионов рублей. Внимательные поклонники находили множество доказательств того, что молодые люди встречаются. Например, Манукян как-то опубликовал видео с собаками Ольги Бузовой, которое было снято в помещении, напоминающем апартаменты ведущей. Многие подписчики считают этот союз очередной фикцией для поднятия рейтингов.

На днях пара отправилась вместе в Куршевель, чтобы провести время вдвоем, насладиться катанием на лыжах. Однако отдых был омрачен неприятным происшествием — Давид Манукян получил травму руки. По словам артистки, в настоящий момент ее возлюбленный почти в полном порядке.



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