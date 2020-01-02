Максим Виторган и Нино Нинидзе публично признались в своих чувствах друг к другу

02.01.2020, 16:21, Разное

Максим Виторган и Нино Нинидзе публично признались в своих чувствах друг к другу. Новый год они встретили в уютной деревне в глубинке России.
Накануне наступления 2020 артисты поблагодарили уходящий год за их встречу. Виторган и Нинидзе рассказали, что предполагается развитие отношений, но какое именно пока не сообщили. Счастливая пара отправилась на праздники в заснеженную деревню, чтобы ничего не мешало насладиться обществом друг друга.

Максим Виторган в сториз поделился видео, где они с Нинидзе беззаботно дурачатся. Актер шутливо высказывается относительно кулинарного таланта возлюбленной. Заметно, что молодые люди счастливы и влюблены.

На фотографии, которой Максим Виторган поделился на своей странице в Instagram, он нежно обнимает Нинидзе. В комментариях подписчики поздравили пару с праздником и пожелали совместного счастья в новом году. Многие отметили, что влюбленные смотрятся очень гармонично рядом друг с другом.



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