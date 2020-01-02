Назван объем газа в украинских ПХГ

Запасы природного газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на начало 2020 года составили 18,934 млрд кубометров, свидетельствуют данные компании «Укртрансгаз».
По данным компании, с ноября 2019 года, когда прекратилась закачка и начался отбор топлива для прохождения отопительного сезона, запасы сократились примерно на 13%, передает ТАСС.
К 31 декабря хранилища были заполнены на 61% от максимальной емкости, отбор газа составлял 47,4 млн куб. м в сутки.
Перед началом отопительного сезона в руководстве Нафтогаза сообщали, что страна вошла в зимний период с рекордными запасами газа в хранилищах – 21,4-21,6 млрд куб. м. Такие объемы были закачаны на случай возможного прекращения транзита российского газа с 1 января.
20 декабря РФ и Украина подписали протокол, определяющий договоренности долгосрочного транзита российского газа через украинскую территорию. 31 декабря председатель правления Газпрома Алексей Миллер объявил о заключении пакетной сделки по газу с Украиной.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, на какие уступки пришлось пойти Газпрому, чтобы договориться с Киевом.
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Последнее: Запасы природного газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на начало 2020 года составили 18,934 млрд кубометров, свидетельствуют данные компании «Укртрансгаз». По данным компании, с ноября 2019 года, когда прекратилась закачка и начался отбор топлива для прохождения отопительного сезона, запасы сократились примерно на 13%, передает ТАСС. К 31 декабря хранилища были заполнены на 61% от […]
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