Кулеба: лучший «План Маршалла для Украины» – это прямые иностранные инвестиции

Вице-премьер-министр Украины по вопросам евроинтеграции Дмитрий Кулеба в интервью «Интерфакс-Украина» поблагодарил коллег из Евросоюза, которые разработали «План Маршалла», и отметил, что пока не видит готовности ЕС «войти в эту историю».

«Я глубоко убежден, что лучший «План Маршалла для Украины» – это прямые иностранные инвестиции», – добавил он.

По словам Кулебы, с 2014 года Европа предоставила огромный объем помощи Украины и в ЕС возник вопрос, нужен ли дополнительный «План Маршалла» в таком случае.

«Я не вижу пока никаких индикаторов того, чтобы в ЕС были какие-то мысли о необходимости сворачивания помощи или что Украина стала менее важной», – отметил он.

Комментируя возможные инвестиции и неблагоприятный бизнес-климат в стране Кулеба заявил, что за последние четыре месяца 2019 года правительство сделало множество шагов для его улучшения. По его словам, в общении с послами и иностранными бизнесменами он заметил, что иностранцы видят улучшение бизнес-климата.

Кулеба отметил, что у него создалось впечатление, будто на прямые иностранные инвестиции в Украину наложена порча.

«Есть множество стран в мире, где есть системные проблемы, но они привлекают инвестиции, а у нас с этим сложно. Поэтому будет работать, чтобы ситуация выровнялась», — подчеркнул он.

Кулеба ожидает, что Украина поднимется в рейтинге Doing Business.

24 октября стало известно, что Украина в рейтинге Всемирного банка по условиям ведения бизнеса (Doing Business 2020) поднялась с 71-го на 64-е место.

В конце марта 2017 года Европейская народная партия на съезде, который проходил на Мальте, приняла резолюцию о разработке долгосрочного плана помощи Украине («Плана Маршалла для Украины»). В резолюции ЕНП призвала государства – члены ЕС «с помощью двусторонних и многосторонних программ оказывать Украине военную, гуманитарную и экономическую помощь». Также партия предложила создать «широкий инвестиционный пакет», направленный на ускоренное восстановление экономики Украины.

6 ноября «План Маршалла для Украины» презентовали в Сейме Литвы послам государств Европейского союза и участникам проекта «Восточное партнерство» (Украина, Молдова, Грузия, Армения, Азербайджан и Беларусь). Согласно документу, в течение 10 лет, начиная с 2018 года, Украине предлагают выделить €50 млрд помощи для поощрения малого и среднего бизнеса.

При этом еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Йоханнес Хан заявлял, что у ЕС есть инструменты для поддержки Украины и без «Плана Маршалла».

План Маршалла – программа помощи Европе после Второй мировой войны. Был разработан в 1947 году американским государственным секретарем Джорджем К. Маршаллом и вступил в действие в апреле 1948 года. Заявленной США целью реализации плана было восстановление разрушенной войной экономики Европы, устранение торговых барьеров, модернизация промышленности. В программе участвовали 17 европейских стран.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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Последнее: Вице-премьер-министр Украины по вопросам евроинтеграции Дмитрий Кулеба в интервью «Интерфакс-Украина» поблагодарил коллег из Евросоюза, которые разработали «План Маршалла», и отметил, что пока не видит готовности ЕС «войти в эту историю». «Я глубоко убежден, что лучший «План Маршалла для Украины» – это прямые иностранные инвестиции», – добавил он. По словам Кулебы, с 2014 года Европа предоставила огромный объем помощи […]