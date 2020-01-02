Кулеба: 2020 год будет не лучшим для урегулирования отношений между Украиной и Венгрией

Украина готова к диалогу с Венгрией для урегулирования спорных вопросов, но 2020 год будет не самым подходящим для достижения договоренностей. Об этом в интервью «Интерфакс-Украина», которое вышло 2 января, заявил вице-премьер-министр Украины по вопросам евроинтеграции Дмитрий Кулеба.

«Я очень надеюсь, что наши венгерские партнеры откажутся от политики интерпретаций и перейдут к политике фактов, когда речь идет о выполнении Украиной тех или иных требований Венецианской комиссии. Мы к диалогу с коллегами готовы… Со стороны Украины могу гарантировать, что мы абсолютно настроены на то, чтобы национальные меньшинства сохраняли свою самобытность, а не ассимилировались в Украине, мы ценим их национальную идентичность», – сказал он.

Кулеба отметил, что возглавил украинский-венгерскую межправительственную комиссию и ждет ее заседаний.

«Но есть один нюанс: следующий год будет «годом Трианона» – столетия заключения Трианонского соглашения, которое считается национальной трагедией венгерского народа и Венгерского государства. Я понимаю, что на фоне этого события венгерским партнерам будет сложно демонстрировать конструктивность в решении тех или иных вопросов, связанных с венграми, которые живут за рубежом. Поэтому 2020 год будет не самым лучшим годом для достижения конструктивных договоренностей. Но Украина сделает все, чтобы эти договоренности были достигнуты, или, по крайней мере, чтобы мы к ним максимально приблизились», – заявил вице-премьер.

Он убежден, что Венгрия заинтересована в нормализации отношений с Украиной.

«И мы тоже в этом заинтересованы. Единственное, что мы им говорим, что так, как было до принятия закона [Украины «Об образовании»], уже не будет, возвращения в прошлое не будет. Нам нужно вместе найти сбалансированное решение, которое будет отвечать интересам обеих сторон», – сказал Кулеба.

Трианонский мирный договор был заключен 4 июня 1920 года между государствами Антанты и Королевством Венгрия. Страна согласилась на потерю значительной части своих территорий, в частности, Закарпатье и Словакию.

Отношения Украины и Венгрии ухудшились после голосования Верховной Радой за закон «Об образовании». Закон во втором чтении и в целом был принят 5 сентября 2017 года, он вступил в силу 28 сентября. Согласно нормам этого документа, расширяется использование государственного языка в школьном обучении. Венгрия выразила беспокойство о будущем венгерского меньшинства в Украине. В Будапеште блокируют заседания комиссии Украина – НАТО на высшем уровне и заявляют, что готовы противостоять евроатлантической интеграции Украины, пока в закон не будут внесены изменения.

При этом венгерский премьер Виктор Орбан подчеркивал в ноябре 2018 года, что поддерживает Украину в противостоянии с Россией.

Украинская сторона объясняла, что в венгерских школах в Закарпатье украинский язык преподавался в таких мизерных объемах, что по окончании школы большинство молодых венгров практически его не понимают. Таким образом, у них возникают проблемы при поступлении в украинские университеты и поиске работы.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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