В США умерла 21-летняя рэперша

Американская рэп-исполнительница 21-летняя Лексия Алиджай умерла 1 января, пишет Metro со ссылкой на сообщение ее двоюродной сестры Рейзы Кларк.

«Ушла настоящая легенда. Если вы знали или слышали ее музыку, то вас начнет знобить. (…) Моя прекрасная сестра, с таким большим талантом и душой. Тебя не стало слишком рано», – приводит ее слова РИА «Новости».

Причина смерти пока не названа.

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Публикация от lexii alijai fanpage (@coldestlexii) 6 Сен 2017 в 11:28 PDT

Певица прославилась после исполнения кавер-версии композиций Girls love Beyonce рэпера Дрейка. В 2017 году Лексия выпустила свой первый студийный альбом «Growing pains».





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Последнее: Американская рэп-исполнительница 21-летняя Лексия Алиджай умерла 1 января, пишет Metro со ссылкой на сообщение ее двоюродной сестры Рейзы Кларк. «Ушла настоящая легенда. Если вы знали или слышали ее музыку, то вас начнет знобить. (…) Моя прекрасная сестра, с таким большим талантом и душой. Тебя не стало слишком рано», – приводит ее слова РИА «Новости». Причина […]