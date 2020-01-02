Венедиктова объявила о намерении сложить полномочия народного депутата

Народный депутат Украины от «Слуги народа», временно исполняющая обязанности главы Государственного бюро расследований (ГБР) Ирина Венедиктова намерена сложить депутатские полномочия. Об этом она сообщила 2 января «Українським новинам».

«27 декабря мной было написано заявление о сложении депутатских полномочий», – сказала Венедиктова.

Она заявила, что «все требования закона соблюдены».

Украинское законодательство запрещает народным депутатам совмещать работу в Верховной Раде и на должностях вне парламента.

Закон о Госбюро расследований был принят Верховной Радой 2 ноября 2015 года и является частью так называемого пакета безвизовых законов. Президент подписал его в январе 2016 года, а 1 марта документ вступил в силу. В ноябре 2017 года было избрано руководство ГБР. 16 августа 2018 года директор бюро Роман Труба заявил о начале работы Госбюро.

24 декабря 2019 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который предусматривает перезагрузку работы бюро и отставку его тогдашнего директора Трубы.

27 декабря Зеленский уволил Трубу с поста главы Государственного бюро расследований и назначил временно исполняющим обязанности директора ГБР нардепа Венедиктову.

1 января в Госбюро расследований заявили, что их ведомство не справилось с «первоочередными задачами и вызовами современности» в 2019 году.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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