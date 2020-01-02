Венедиктова объявила о намерении сложить полномочия народного депутата

02.01.2020, 16:06, Новости дня

Народный депутат Украины от «Слуги народа», временно исполняющая обязанности главы Государственного бюро расследований (ГБР) Ирина Венедиктова намерена сложить депутатские полномочия. Об этом она сообщила 2 января «Українським новинам».

«27 декабря мной было написано заявление о сложении депутатских полномочий», – сказала Венедиктова.

Она заявила, что «все требования закона соблюдены».

Украинское законодательство запрещает народным депутатам совмещать работу в Верховной Раде и на должностях вне парламента.

Закон о Госбюро расследований был принят Верховной Радой 2 ноября 2015 года и является частью так называемого пакета безвизовых законов. Президент подписал его в январе 2016 года, а 1 марта документ вступил в силу. В ноябре 2017 года было избрано руководство ГБР. 16 августа 2018 года директор бюро Роман Труба заявил о начале работы Госбюро.

24 декабря 2019 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который предусматривает перезагрузку работы бюро и отставку его тогдашнего директора Трубы.

27 декабря Зеленский уволил Трубу с поста главы Государственного бюро расследований и назначил временно исполняющим обязанности директора ГБР нардепа Венедиктову.

1 января в Госбюро расследований заявили, что их ведомство не справилось с «первоочередными задачами и вызовами современности» в 2019 году.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Народный депутат Украины от «Слуги народа», временно исполняющая обязанности главы Государственного бюро расследований (ГБР) Ирина Венедиктова намерена сложить депутатские полномочия. Об этом она сообщила 2 января «Українським новинам». «27 декабря мной было написано заявление о сложении депутатских полномочий», – сказала Венедиктова. Она заявила, что «все требования закона соблюдены». Украинское законодательство запрещает народным депутатам совмещать работу в […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика