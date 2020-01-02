«На что я подписался? Ради чего?!» Давид Манукян показал, как отдыхает с Ольгой Бузовой

Блогер Давид Манукян на новогодние праздники отправился вместе с певицей и телеведущей в Куршевель, где они вместе встретили праздник и продолжают весело проводить время. На своей странице в Instagram он опубликовал короткое шуточное видео, рассказав о своих ощущениях.
Давид Манукян показал короткий ролик в разделе Stories в Instagram. На видео Ольга Бузова в халате и коротких угги выходит утром на снег и внезапно всем телом падает в сугроб. Сзади Давид Манукян говорит ей, что она зря старается и он не успел ничего заснять. Затем блогер возвращается в номер отеля, а Ольга Бузова перелезает через балкон, убирает снег из сапог и спрашивает, как он мог не успеть заснять ее старания.
«На что я подписался? Ради чего?!» — шутит блогер в конце ролика.
Накануне Нового года Ольга Бузова призналась, что она и Давид Манукян не просто вместе работают, их связывают романтические отношения. Влюбленные решили провести выходные в Куршевеле во Франции.
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Последнее: Блогер Давид Манукян на новогодние праздники отправился вместе с певицей и телеведущей в Куршевель, где они вместе встретили праздник и продолжают весело проводить время. На своей странице в Instagram он опубликовал короткое шуточное видео, рассказав о своих ощущениях. Давид Манукян показал короткий ролик в разделе Stories в Instagram. На видео Ольга Бузова в халате и […]
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