В Омской области подросток насмерть замерз в новогоднюю ночь

02.01.2020, 16:04, Разное

В Омской области в новогоднюю ночь 17-летний подросток замерз насмерть, рассказали правоохранители. На данный момент по факту произошедшего начала проверка работниками СУ СК по региону.
Инцидент произошел в одном из местных сел. Вчера местная жительница обратилась за помощью к правоохранителям, отметив, что ее сын 31 декабря прошлого года ушел к друзьям отмечать праздник, но домой не вернулся. Благодаря усилиям работников полиции и волонтеров тело погибшего обнаружили на расстоянии в полкилометра от села, где он проживал.

По предварительной версии следствия, явных признаков насилия на теле не обнаружено, 17-летний школьник скончался от общего переохлаждения организма. Подросток ушел праздновать к друзьям, отметили в полиции, а затем в три часа ночи вернулся домой, телефон он забыл у знакомых. Позвонив в дверь, молодой человек испугался, ведь ошибся и открыл ему сосед. По данным свидетеля происшествия, школьник убежал и больше дома он не появлялся.



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