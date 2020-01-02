Актриса из фильма «Первый Мститель» Молли Фитцджеральд подозревается в убийстве матери

Актриса, известная по картине «Первый Мститель», Молли Фитцджеральд подозревается в убийстве своей матери. Полиция штата Канзас(США) задержала звезду до установления всех подробностей произошедшего.
20 декабря прошлого года в доме актрисы Молли Фитцджеральд обнаружили тело ее мертвой 68-летней матери. При осмотре на теле выявили ножевые ранения, а сама звезда поступила в одну из местных больниц с похожими ранами. После выписки ей были выдвинуты обвинения в совершении непредумышленного убийства.
На данный момент 38-летняя актриса находится под следствием, есть ли у нее адвокат, не сообщается. Подробности расследования правоохранители пока не сообщают.
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