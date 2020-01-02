Новый год-2020: как звезды провели праздничную ночь, 100 фото со всего мира

Весь последний месяц звезды активно готовились к Новому году: ходили по магазинам и выбирали подарки, наряжали елки и украшали свои дома, загадывали желания, закрывали гештальты и подводили итоги. А когда час пробил, оставили все дела в стороне и позволили себе… расслабиться. Выпить пару бокалов шампанского, съесть что-то запретное с праздничного стола, забыв на одну ночь обо всех диетах, веселиться и думать только о самом приятном.

Дженнифер Лопес и Алекс Родригес, Милла Йовович и Пол Андерсон, Александр Овечкин и Настасья Шубская, Яна Рудковская и Евгений Плющенко, Виктория Лопырева и Игорь Булатов, Елена Летучая и Юрий Анашенков, Татьяна Навка и Дмитрий Песков, Нюша и Игорь Сивов, Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина, Джиган и Оксана Самойлова, Тимати и Анастасия Решетова, Стас и Инна Михайловы, Сергей Безруков и Анна Матисон и многие-многие другие звездные семьи со всего света провели этот праздник в кругу близких и родных.

Алекс Родригес и Дженнифер Лопес с детьми празднуют Новый годКликните на фото для просмотра галереи

Отпраздновать Новый год на сцене, которая давно стала для них вторым домом, — осознанный выбор других звезд. Сергей Лазарев в интервью HELLO! рассказывал, почему работает в ночь с 31-го на 1-е. Его позиция оказалась близка Светлане Лободе, Полине Гагариной, Екатерине Варнаве, Мите Фомину, Анне Седоковой и многим звездам российского шоу-бизнеса, которые исполняли свои хиты в ресторанах, концертных залах и на площадях, даря праздник своим преданным поклонникам.

Екатерина Варнава, Полина Гагарина и Сергей Лазарев встретились в новогоднюю ночь на работе

Были и те, кто махнул рукой и на домашний уют и на работу, отправившись в путешествие. На оленьей упряжке с мужем и детьми впорхнула в новый год Елена Перминова. В бикини и с коктейлями в руках встретили 2020-й Ирина Шейк, Белла Хадид и Алессандра Амбросио. В африканское сафари-путешествие отправился Александр Кержаков, Вика Газинская улетела в Рио-де-Жанейро, Александр Малинин с женой и детьми — на Пхукет, а семья Юрия Жиркова предпочла снежной сказке восточную, отпраздновав Новый год в Дубае.

100 звездных праздничных снимков вы найдете в нашей галерее — заряд позитива гарантирован. С Новым годом, друзья!

Яна Рудковская и Евгений Плющенко с сыном СашейКликните на фото для просмотра галереи

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Последнее: Весь последний месяц звезды активно готовились к Новому году: ходили по магазинам и выбирали подарки, наряжали елки и украшали свои дома, загадывали желания, закрывали гештальты и подводили итоги. А когда час пробил, оставили все дела в стороне и позволили себе… расслабиться. Выпить пару бокалов шампанского, съесть что-то запретное с праздничного стола, забыв на одну ночь […]