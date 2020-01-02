В Турции задержали семь человек из-за побега экс-главы Nissan из Японии

Власти Турции задержали семь человек в рамках расследования ситуации вокруг перелета экс-главы Renault и Nissan Карлоса Гона из Японии в Ливан через Стамбул. Об этом сообщает газета Daily Sabah со ссылкой на турецкое МВД.
Четверо из задержанных — пилоты.
Ранее стало известно, что японская прокуратура провела обыски в доме Гона в Токио после его отъезда в Ливан. Правоохранительные органы заподозрили, что бывший топ-менеджер покинул Японию незаконно.
31 декабря 2019 года стало известно, что Гон, который имеет гражданство Франции, Бразилии и Ливана, прибыл в Ливан. По его словам, он не верил, что в Японии ему будет обеспечено справедливое рассмотрение его дела.
Гон был арестован в Японии 19 ноября 2018 года. Ему были предъявлены обвинения по нескольким пунктам, включая занижение полученного от Nissan вознаграждения в регуляторной отчетности более чем на $80 млн за восемь лет. Он отрицает все обвинения.
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Последнее: Власти Турции задержали семь человек в рамках расследования ситуации вокруг перелета экс-главы Renault и Nissan Карлоса Гона из Японии в Ливан через Стамбул. Об этом сообщает газета Daily Sabah со ссылкой на турецкое МВД. Четверо из задержанных — пилоты. Ранее стало известно, что японская прокуратура провела обыски в доме Гона в Токио после его отъезда […]
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