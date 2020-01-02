В Казахстане наградили медалью пассажира разбившегося самолета

В Казахстане наградили медалью Темирлана Кадауова, пассажира разбившегося 27 декабря под Алматы самолета Fokker-100 компании Bek Air. Об этом сообщает казахская редакция Радио Свобода.
Во время крушения 23-летний Кадауов заслонил собой беременную пассажирку. После падения он помог ей выбраться из самолета, отвел на безопасное расстояние и помогал другим пассажирам.
Темирлан Кадауов был награжден медалью «Төтенше жағдайлардың алдын алуда және жоюда үздік шыққаны үшін» («За отличие в предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций»).
Самолет Fokker 100 авиакомпании Bek Air вылетел 27 декабря утром по маршруту Алматы – Нур-Султан. При взлете он потерял высоту, пробил бетонное ограждение, столкнулся со строящимся двухэтажным домом (в нем в тот момент никого не было) и рухнул в районе жилых домов у села Гульдала.
На борту самолета находились пять членов экипажа и 93 пассажира, в том числе иностранцы: два гражданина Украины, гражданин Кыргызстана, гражданин Китая. Остальные – граждане Казахстана. 12 человек погибли, более 60 пострадали.
Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин заявил, что семьи погибших в авиакатастрофе получат по 4 млн тенге.
Следователи считают, что причиной катастрофы могла быть ошибка пилотов или техническая неисправность в системе навигации. Правительственная комиссия по расследованию причин аварии должна подвести предварительные итоги своей работы к 10 января 2020 года.
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Последнее: В Казахстане наградили медалью Темирлана Кадауова, пассажира разбившегося 27 декабря под Алматы самолета Fokker-100 компании Bek Air. Об этом сообщает казахская редакция Радио Свобода. Во время крушения 23-летний Кадауов заслонил собой беременную пассажирку. После падения он помог ей выбраться из самолета, отвел на безопасное расстояние и помогал другим пассажирам. Темирлан Кадауов был награжден медалью «Төтенше жағдайлардың алдын […]
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