В Турции задержали семерых по делу о побеге экс-главы Nissan Карлоса Гона из Японии в Ливан

Власти Турции задержали семь человек в рамках расследования побега бывшего главы холдинга Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона из Японии в Ливан через Стамбул. Об этом пишет турецкая газета Daily Sabah со ссылкой на заявление турецкого МВД. По данным газеты четверо из задержанных – пилоты.

Ранним утром 2 января стало известно, что правоохранительные органы Японии провели обыски в доме Гона в Токио. По данным японских СМИ, полиция и прокуратура заподозрили, что бывший топ-менеджер мог покинуть Японию незаконно. Ранее сообщалось, что он мог использовать поддельный паспорт.

О том, что экс-глава автомобильного альянса бежал из Японии в Ливан стало известно 31 декабря.

«Я больше не нахожусь в заложниках у коррумпированной судебной системы Японии, где распространена презумпция виновности, дискриминация повсеместна, а основные права человека нарушаются», – написал Гон в своем заявлении.

В Японии Гона обвиняют в сокрытии доходов на общую сумму в $80 млн в отчетах для Токийской фондовой биржи и списании личных убытков на сумму $16 млн на счет его компании Nissan.

Предприниматель полностью отвергает эти обвинения и называет их политически мотивированными. Он также заявляет, что судебное дело против него – результат заговора японских властей и руководства Nissan, которое, по его словам, выступало против дальнейшей интеграции трех компаний: Renault, Nissan и Mitsubishi.

Гона задержали в 2018 году. В марте 2019-го его выпустили под залог в $8,93 млн и подписку о невыезде. Суд ограничил доступ к мобильной связи и интернету. Рядом с его домом установили круглосуточное видеонаблюдение. Суд также постановил отдать загранпаспорт адвокатам, а для путешествий за пределы Токио и коммуникации со своей женой Кэрол предприниматель должен получить специальное разрешение суда.

Гон – по происхождению ливанец, родившийся в Бразилии. Он получил высшее образование в Париже и начинал свою деятельность в компании по производству шин Michelin. Но известен он стал именно в автомобильной индустрии – после того как в конце 90-х вывел из кризиса одно из подразделений французского концерна Renault.

В начале 2000-х он начал руководить Nissan, а после того, как компания стала крупнейшим акционером Mitsubishi, возглавил совет директоров альянса. За программы жесткого сокращения расходов в возглавляемых им компаниях Гон получил прозвище «Убийца расходов».

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