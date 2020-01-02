Как Русь встречала Рождественскую звезду

Сочельником называют канун Рождества Христова, который католики и протестанты отмечают по григорианскому календарю — 24 декабря, а православные — по юлианскому, 6 января. Название праздника происходит от слова «сочиво»: так называли зерна пшеницы, чечевицы или риса, вымоченные в семенном (ореховом, миндальном, конопляном или маковом) соке с медом. В старину церковный Устав предписывал употреблять это блюдо на сочельник и навечерие (канун Богоявления) в подражание посту пророка Даниила и трех отроков.

Сочельник завершает сорокадневный Филиппов пост перед Рождеством и является днем приготовлений к празднику. В этот день верующим надлежит отказаться от пищи до появления на небе первой звезды. Эта традиция отсылает к преданию о Вифлеемской звезде, возвестившей рождение Иисуса. Впрочем, в Уставе церкви это предание отсутствует.



«Рождество Христово» икона Андрея Рублёва. Источник: wikipedia.org

Ранние христиане Сочельника не знали, и Рождество для них было менее значимым праздником, чем Пасха. Повечерие Рождества было установлено праздновать лишь в IV веке.

На Сочельник семьи одевались в свои самые лучшие наряды, убирали жилище, готовили праздничную еду и накрывали на стол. В центре стола, покрытого непременно белоснежной скатертью, помещали композицию из еловых ветвей и свечей. Хотя Рождество изначально было семейным праздником, существовал обычай приглашать за стол соседей и случайных прохожих, в том числе и нищих. Считалось, что в облике босяка в этот вечер может появиться сам Господь. С Рождеством поздравляли и домашних питомцев, а также бродячих животных: для них во дворе или за порогом выставлялась миска с угощением.

В деревенских избах было принято устилать пол сеном, а стол — соломой, поверху которой клали белоснежную скатерть. Делалось это в напоминание о том, что наш Спаситель родился в овечьем хлеву, а не в царском чертоге.

Другая традиция — колядки. Колядование — это вербальный ритуал, участники которого заходили в гости в окрестные дома, исполняли специальные поздравительные или величальные приговоры и в ответ на них получали угощения. Колядовать ходили и взрослые и дети, и миряне и священнослужители. Стоит отметить, что у колядок языческие корни, и целью ритуала было получение высоких урожаев, увеличение поголовья скота и достижение благополучия в семье. Парни «рядились» — переодевались в вывороченные на изнанку шубы, надевали звериные маски на лица, и распевали рождественские гимны.

Именно в Рождественскую ночь, по народным поверьям, господствуют две силы — сила добра и сила зла. Сила добра зазывала колядовать или слушать колядования других и угощать их сладостями, прославлять рождение Христа за постным вечерним столом. Сила зла собирала шабаш ведьм, беснующихся в своём бессилии, и тянула на гадания. Различные обряды гадания по башмачку, по зеркалу, по пеплу, по кольцу, по луковице или по собачьему лаю канули в лета, с укоренением христианства. Не зря говорится, что в Рождественскую ночь сбываются желания.

На столе в Рождественский сочельник должно было быть двенадцать постных блюд — по числу первых апостолов. К трапезе следовало приступать вечером, после вечерней службы и появления первой звезды. До этого в течение всего дня ни пища, ни питьё не употребляются.

Лишь на следующий день, в сам праздник Рождества Христова, 7-го января, после торжественной Литургии, разрешаются мясные блюда.

Источник: Дилетант

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