Мать Собчак надела кокошник Снегурочки

02.01.2020, 15:54, Новости дня

Российская телеведущая Ксения Собчак обнародовала в Instagram видео поздравления с Новым годом от своей мамы Людмилы Нарусовой в образе Снегурочки, с кокошником на голове.

«Наша Снегурочка в деле! С Новым годом! Счастья и любви всем!» – написала она.

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Наша Снегурочка в деле!!!!! С Новым Годом !!!!!! Счастья и любви всем!!!!!! *

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) 31 Дек 2019 в 2:50 PST

Сына Платона Собчак родила 18 ноября 2016 года.

7 марта 2019 года телеведущая объявила о расставании с его отцом, актером Максимом Виторганом, своим первым супругом.

Второй муж Собчак – режиссер Константин Богомолов. Их свадьба состоялась 13 сентября.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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Последнее: Российская телеведущая Ксения Собчак обнародовала в Instagram видео поздравления с Новым годом от своей мамы Людмилы Нарусовой в образе Снегурочки, с кокошником на голове. «Наша Снегурочка в деле! С Новым годом! Счастья и любви всем!» – написала она. Посмотреть эту публикацию в Instagram Наша Снегурочка в деле!!!!! С Новым Годом !!!!!! Счастья и любви всем!!!!!! * […]

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