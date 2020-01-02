МИД Украины осудил попытку нападения на посольство США в Ираке

Министерство иностранных дел Украины осудило попытку нападения на посольство США в Ираке 31 декабря 2019 года. Соответствующее заявление опубликовано на сайте украинского ведомства 2 января.

В МИД отметили, что ситуация возле посольства нормализовалась.

«Исходя из принципов неприкосновенности помещений дипломатических миссий и их защиты со стороны государства пребывания, призываем правительство Республики Ирак принять все надлежащие меры для привлечения виновных лиц к ответственности и обеспечения необходимого уровня безопасности иностранных дипломатических миссий в Багдаде», – говорится в сообщении.

31 декабря в Багдаде сторонники иракской военизированной шиитской группировки напали на посольство США, разбили вход на территорию ведомства и подожгли зону для приема посетителей. Это произошло в связи с нанесенным 29 декабря авиаударом США, в результате которого погибли 25 боевиков, связанных с ливанской группировкой «Хезболла» и поддерживаемых Ираном. Авиаудар был нанесен в ответ на убийство американского подрядчика.

Президент США Дональд Трамп обвинил Иран в организации нападения. В Ирак были направлены дополнительные силы США. Трамп также пригрозил, что Иран понесет ответственность за нападение.

Глава Пентагона Марк Эспер сообщил, что США направят в Багдад дополнительные силы для защиты посольства.

В МИД Ирана отрицают причастность к инциденту и заявили, что нападение на посольство является следствием американской политики в регионе.

Из-за ситуации в Ираке госсекретарь США Майк Помпео отложил запланированный на 3 января визит в Украину.

1 января демонстранты покинули район посольства США в Багдаде.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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