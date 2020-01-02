Витренко о «Северном потоке – 2»: Борьба еще не завершена

Борьба против строительства газопровода «Северный поток – 2» продолжается. Об этом 2 января заявил в Facebook исполнительный директор НАК «Нафтогаз України» Юрий Витренко.

«Оно сейчас приостановлено (за счет санкций со стороны США), но никто не может дать гарантий, что этот обходной газопровод не будет достроен. Мало того, как я уже писал, в принципе Россия может обходиться без украинского транзита и без «Северного потока – 2″. Да, себе в убыток, но весь этот проект – это не про прибыли для России. …Главное, что нужно понимать, – эта борьба еще не закончена», – написал он.

По словам топ-менеджера «Нафтогазу», он лично причастен к остановке строительства газопровода.

«Я никоим образом не хочу сказать, что усилия тех, кто выступал против строительства «Северного потока – 2″, напрасные или не важные. Я не могу так говорить хотя бы потому, что сам приложил немало усилий для этого. Есть основания считать, что мой вклад был точно не менее важным, чем вклад тех, кто сейчас на этом пиарится», – заявил Витренко.

В декабре 2019 года США ввели санкции против компаний, связанных с «Северным потоком – 2». Трубоукладчик «Северного потока – 2», швейцарская компания Allseas, после введения санкций приостановила работы.

Оператор «Северного потока – 2» 23 декабря заявлял, что проложено уже более 2300 км из почти 2460 км, газопровод достроен на 93%. Министерство энергетики РФ ожидает запуска газопровода «Северный поток – 2» до конца 2020 года.

«Северный поток – 2» – газопровод, который должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута – более 1200 км, мощность нового трубопровода составит 55 млрд м³ газа в год. Стоимость проекта – €9,5 млрд, его пополам финансируют российский «Газпром» и пять европейских компаний: англо-нидерландская Shell, немецкие Wintershall и Uniper, французская Engie и австрийская OMV.

Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают «Северный поток – 2» угрозой для энергетической безопасности Европы.

В 2018 году Германия, Финляндия и Швеция разрешили прокладывать трубопровод через свою территорию, Дания оставалась последней страной, которая не разрешала. Из-за этого оператор проекта предложил проложить трубопровод в обход Дании. 30 октября 2019 года Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток – 2», проходящего по континентальному шельфу Дании.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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