Кулеба: Я за мораторий на «тупняк», а не кругляк

Вице-премьер-министр Украины по вопросам евроинтеграции Дмитрий Кулеба заявил в интервью «Интерфакс-Украина», что в ряде сфер экономики и политики Украины годами доминировали коррупция или тупость.
«Я лично против моратория на лес-кругляк и вообще моратория на какие-то экспортные операции с ЕС. Я выступаю за мораторий на «тупняк», а не кругляк», – подчеркнул он.
По его словам, правительство на данный момент занимается созданием рынков с одинаковыми правилами там, где рынков не было или они существовали на неравных условиях. Кулеба отметил, что одной из таких сфер является вырубка и деревообработка.
«Главное, что мы пытаемся деполитизировать этот процесс и найти эффективные экономические решения, которые равномерно будут защищать и интересы Евросоюза, и наши интересы», – подчеркнул он.
Кулеба добавил, что любой мораторий является источником теневой экономики, а потому нужно от него отказаться. Однако, по его мнению, сделать это можно будет лишь при наличии эффективной экономической политики в этой сфере.
Верховная Рада приняла закон о моратории на экспорт лесо- и пиломатериалов в необработанном виде на срок 10 лет 6 апреля 2015 года, президент подписал его 7 июля того же года. Мораторий начал действовать с 1 января 2016 года.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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