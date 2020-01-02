Налоговая служба предупредила об ограничении доступа к электронным сервисам

2 января будет ограничен доступ к электронным сервисам Государственной налоговой службы. Об этом сообщает пресс-служба ГНС.

«В связи с проведением обслуживания программно-технического комплекса квалифицированного предоставляющего электронных доверительных услуг Информационно-справочного департамента ГНС сообщаем, что 02.01.2020 с 18.00 до 21.00 доступ к электронным сервисам будет частично ограничен», – говорится в сообщении.

С 19-го по 24 декабря включительно электронные сервисы фискальной и налоговой служб работали не в полном объеме из-за следственных действий в ведомствах.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Сборная РФ обыграла команду Швейцарии со счетом 3:1 в четвертьфинальном матче молодежного чемпионата мира по хоккею и вышла в полуфинал турнира. Встреча прошла на стадионе «Верк-Арена» в чешском городе Тршинец в присутствии 3 тыс. 158 зрителей, передает ТАСС. В составе сборной РФ отличились Дмитрий Воронков (22-я и 39-я минуты) и Александр Хованов (35). У швейцарцев […]